Многие одесситы активно поддержали белорусов в их протестах против действующего режима

Они записали небольшое видеообращение на Приморском бульваре на фоне памятника Дюку, одетого в белорусский флаг, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть виддео, доскролльте страницу до конца)

По мнению одесситов, сейчас у белорусов такое же положение, что пережила Украина в 2014 году.

Активисты призывают жителей соседской страны к единению и желают успешного свержения режима Лукашенко.

Пользователи в соцсетях принялись активно обсуждать поддержку со стороны Украины. В комментариях они озвучивают различные мнения.

«Белорусы и одесситы - вы просто космос!»,

«Нормальная Беларусь всегда с Украиной братской! Слава Украине!»,

«Слёзы. На глазах! СПАСИБО ОДЕССА!»,

«Молодцы, у меня гордость за Беларусь и Одессу»,

«Спасибо, братья и сёстры! Любимая Одесса, Затока любимая! Надеюсь встретимся не раз! Помоги нам Бог свергнуть супостата!!!»

«Мы уже допрыгались выше неба»,

«Вот и Белоруссия попала, по прошествии времени все будет понятно и более ясно, где было лучше.»,

«Какое отношение Одесса имеет к Беларуси?У себя в стране нужно навести порядок, а потом лезть в дела другой страны»,

«Белоруссия единственная без карантина и намордников. Так кто у нас свободный?!»,

«Зачем символику чужой страны на памятник цеплять?????», - пишут в сети.

Звернення одеситів до білорусів, які прагнуть свободи. Нехай ніхто вас не відверне з правильного шляху. Одеса з вами, Україна з вами! Жыве Беларусь! Жыве вечна! #BelarusProtests #Белаз #Жодино #BelarusSolidarity #StandWithBelarus #ЖывеБеларусь Gepostet von Віталій Устименко am Donnerstag, 13. August 2020

Напомним, одесситы поддержали белорусов в "изгнании" Лукашенко: "Старье нужно менять", видео

Как сообщала Politeka, Лукашенко впервые заговорил после сообщения об инсульте и пригрозил белорусам.

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