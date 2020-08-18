Многие одесситы активно поддержали белорусов в их протестах против действующего режима
Они записали небольшое видеообращение на Приморском бульваре на фоне памятника Дюку, одетого в белорусский флаг, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть виддео, доскролльте страницу до конца)
По мнению одесситов, сейчас у белорусов такое же положение, что пережила Украина в 2014 году.
Активисты призывают жителей соседской страны к единению и желают успешного свержения режима Лукашенко.
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Пользователи в соцсетях принялись активно обсуждать поддержку со стороны Украины. В комментариях они озвучивают различные мнения.
«Белорусы и одесситы - вы просто космос!»,
«Нормальная Беларусь всегда с Украиной братской! Слава Украине!»,
«Слёзы. На глазах! СПАСИБО ОДЕССА!»,
«Молодцы, у меня гордость за Беларусь и Одессу»,
«Спасибо, братья и сёстры! Любимая Одесса, Затока любимая! Надеюсь встретимся не раз! Помоги нам Бог свергнуть супостата!!!»
«Мы уже допрыгались выше неба»,
«Вот и Белоруссия попала, по прошествии времени все будет понятно и более ясно, где было лучше.»,
«Какое отношение Одесса имеет к Беларуси?У себя в стране нужно навести порядок, а потом лезть в дела другой страны»,
«Белоруссия единственная без карантина и намордников. Так кто у нас свободный?!»,
«Зачем символику чужой страны на памятник цеплять?????», - пишут в сети.
Напомним, одесситы поддержали белорусов в "изгнании" Лукашенко: "Старье нужно менять", видео
Как сообщала Politeka, Лукашенко впервые заговорил после сообщения об инсульте и пригрозил белорусам.
Также Politeka писала, что Лукашенко возмутил жалобой на "майданутых" украинцев.