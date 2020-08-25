На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации отменяется популярное направление Одесса-Черновцы

Как сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці», с 24 августа приостанавливается продажа билетов на поезд по маршруту Одесса-Черновцы и Черновцы-Одесса, передает Politeka.net

Уточняется, что это вынужденная мера и связанна она с тем, что город Черновцы угодил в «красную» карантинную зону.

Отныне поездам, следовавших из Черновцов, изменен маршрут следования.

Так, конечной станцией следования станут не Черновцы, а г. Снятин. Снятин находится в Ивано-Франковской области. Между городами — до 40 км дороги, около часу езды на автотранспорте. Правда, по заявлению УЗ, высадка в Черновцах будет происходить, а вот сесть на поезд в этом городе не получится.

В «Укрзалізниці» сообщили, что будут возмещать 100% стоимости билетов, если пассажир всё же решит отказаться от поездки.

Отметим, в Минздраве сообщили о том, что Одесская область не готова к ослаблению карантина. Тем более после того, как показатель динамики роста случаев Covid-19 составил более 10%. К концу лета в Одессе может удвоиться число заболевших, поэтому в городе стали готовить резервные больницы, которые будут принимать зараженных.

Теперь пациентов с подозрением на инфекцию будут доставлять в городскую больницу № 5 на Лидерсовском бульваре. Там уже развернули дополнительное отделение, рассказала директор горздрава Елена Якименко.

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