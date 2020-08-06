В сети показали, что происходит за стенами одесской инфекционной больницы во время эпидемии китайского вируса

Кадры были сделаны в первых числах августа. Их обнародовала пресс-служба городского совета, передает Politeka.net(Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На записи видны врачи в полной химзащите и забитые пациентами палаты. Также показано, как заболевшим ставят капельницы и подключают к кислороду, а во дворе больницы заметна колонна скорых, из 11 машин, которые доставляют новых пациентов.

По словам медиков, они рассчитывали, что эпидемия пойдет на спад и всё закончится через пару месяцев, но, к сожалению, ситуация ухудшается с каждым днем.

«Думали, что летом пойдет на спад и это все закончится. Но это не заканчивается, как и во всем мире. Нам очень жалко, мы продолжаем работать. Просим жителей города соблюдать масочный режим, если заболели — оставаться дома. Каждый день продолжают поступать больные. Мы можем просто не поместиться. Выписываем 7-8 человек, а 10 поступает», — заявила заведующая отделением Любовь Бошкова.

Отметим, в Минздраве сообщили о том, что Одесская область не готова к ослаблению карантина. Тем более после того, как показатель динамики роста случаев Covid-19 составил более 10%. К концу лета в Одессе может удвоиться число заболевших, поэтому в городе стали готовить резервные больницы, которые будут принимать зараженных.

Теперь пациентов с подозрением на инфекцию будут доставлять в городскую больницу № 5 на Лидерсовском бульваре. Там уже развернули дополнительное отделение, рассказала директор горздрава Елена Якименко.

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