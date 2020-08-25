В среду, 26 августа, погода в Одессе и области резко изменится
Как сообщили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в регион придет атмосферный фронт из Польши-Германии и принесет дожди с грозами, передает Politeka.net
Так, в Одессе вероятность осадков небольшая, однако она будет сохранятся. В городе пасмурная погода во второй половине дня уступит свои позиции, но уже к вечеру небо опять затянется облаками. Ветер будет дуть северо-западный, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду.
Температура ночью 18-20 градусов тепла, днем воздух прогреется до +27+29 градусов.
Температура морской воды составит 23-24.
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В Одесской области, по прогнозам метеорологов, пройдут местами кратковременные дожди, с грозами. Осадки будут наблюдаться ночью и утром, днем без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду, ночью и утром порывы до 15-18 метров в секунду.
Температура ночью 15-20 °С, днем 26-31 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
До этого мы писали, что на одном из популярных украинских курортов дельфины подплыли прямо к отдыхающим.
Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
Они указали, что невероятное зрелище замечено на пляже в Бердянске, что на Азовском море.
На кадрах можно увидеть несколько дельфинов, которые не боясь людей, подплыли к самому берегу и устроили настоящие игры с отдыхающими.
«Они вернулись», - подписала кадры Юлия Шелкопляс
Напомним, что атмосферный фронт накроет Украину, погода резко изменится: где ударят дожди и похолодает.
Как сообщала Politeka, когда в Украине ударят заморозки, синоптики поразили прогнозом погоды: "Уже в конце....".
Также Politeka писала, что атмосферный фронт ударит по Украине дождями: какие области пострадают на праздники.