В среду, 26 августа, погода в Одессе и области резко изменится

Как сообщили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в регион придет атмосферный фронт из Польши-Германии и принесет дожди с грозами, передает Politeka.net

Так, в Одессе вероятность осадков небольшая, однако она будет сохранятся. В городе пасмурная погода во второй половине дня уступит свои позиции, но уже к вечеру небо опять затянется облаками. Ветер будет дуть северо-западный, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду.

Температура ночью 18-20 градусов тепла, днем воздух прогреется до ​​+27+29 градусов.

Температура морской воды составит 23-24.

В Одесской области, по прогнозам метеорологов, пройдут местами кратковременные дожди, с грозами. Осадки будут наблюдаться ночью и утром, днем ​​без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду, ночью и утром порывы до 15-18 метров в секунду.

Температура ночью 15-20 °С, днем ​​26-31 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

До этого мы писали, что на одном из популярных украинских курортов дельфины подплыли прямо к отдыхающим.

Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Они указали, что невероятное зрелище замечено на пляже в Бердянске, что на Азовском море.

На кадрах можно увидеть несколько дельфинов, которые не боясь людей, подплыли к самому берегу и устроили настоящие игры с отдыхающими.

«Они вернулись», - подписала кадры Юлия Шелкопляс

Напомним, что атмосферный фронт накроет Украину, погода резко изменится: где ударят дожди и похолодает.

Как сообщала Politeka, когда в Украине ударят заморозки, синоптики поразили прогнозом погоды: "Уже в конце....".

Также Politeka писала, что атмосферный фронт ударит по Украине дождями: какие области пострадают на праздники.