В среду 16 сентября, одесситы, проживающие в разных районах города, услышат вой сирен, но паниковать не стоит
Такое предупреждение сделала пресс-служба одесской мэрии, передает Politeka.net.
В среду, 16 сентября, будут проводить комплексную проверку автоматизированной системы централизованного оповещения с запуском электросирен и громкоговорителей.
Электросирены будут включаться поочередно в каждом районе города в период с 14.00 до 14:30.
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«Информация предоставлена с целью предотвращения возможных недоразумений среди населения при прерывистом звучании электросирен», - объяснили в мэрии.
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