В среду 16 сентября, одесситы, проживающие в разных районах города, услышат вой сирен, но паниковать не стоит

Такое предупреждение сделала пресс-служба одесской мэрии, передает Politeka.net.

В среду, 16 сентября, будут проводить комплексную проверку автоматизированной системы централизованного оповещения с запуском электросирен и громкоговорителей.

Электросирены будут включаться поочередно в каждом районе города в период с 14.00 до 14:30.

«Информация предоставлена с целью предотвращения возможных недоразумений среди населения при прерывистом звучании электросирен», - объяснили в мэрии.

До этого мы сообщали, в Одессе сотрудники экстренных служб ищут бомбу в Аркадии.

Так, рано утром, 15 сентября, в полицию поступило анонимное сообщение о минировании Аркадийской аллеи. Об этом сообщили пресс-служба ГУНП в Одесской области.

На место происшествия в срочном порядке выдвинулись следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, взрывотехники, кинологи и работники службы по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что вчера неизвестные угрожали взорвать здание суда, супермаркет и Екатерининскую площадь. Специалисты обследовали объекты и никаких взрывных устройств не обнаружили.

Также мы писали, что в Одессе вспыхнул пожар на предприятии по производству пельменей и других полуфабрикатов.

Огненное ЧП случилось поздно вечером 14 сентября по улице Средняя, ​​36 на территории завода «Левада».

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