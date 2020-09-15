Социальные сети растревожило видео из одесской больницы, на котором показана вереница из 17 машин скорой помощи в приемное отделение

Кадрами поделилась волонтер Екатерина Ножевника на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страинцу до конца)

По словам волонтера, видео сделано в городской клинической больнице №3, где принимают людей с подозрением на китайскую инфекцию. На нем можно увидеть как возле здания стоит очередь из 17 машин скорой помощи, чтобы передать больных в приемное отделение.

"Приехала я в больницу номер 3, узнать о бабушке 82 года, которую забрали утром по быстрой с воспалением легких и все .. ничего неизвестно. А здесь вот что ... 17 машин в очереди", - написала Ножевникова.

Пользователи в соцсетях мгновенно включились в обсуждение, отметим, что в Одессе количество заболевших вирусом растет с каждым днем и не исключено, что всему виной массовые гуляния на День города, 2 сентября.

"Теперь приедьте туда в 8-9 утра и послушайте истошные вопли родственников по умершим ночью пациентам. Вчера Калинчук рассказал по ТВ как мрут тут при отрицательных тестах (о трёх знакомых). Сотрудники больницы относятся к больным и бригадам скорой помощи очень неуважительно",

«Я так понимаю очередь такая, потому что определили именно эту больницу для лечения ковида? Если бы все принимали пневмонии, то и очереди не было?»,

«Большой Дальник школа закрыта, учителя с пневмонией, есть подозрения на ковид, дети тоже много болеют.»,

«День Города нормально отпраздновали», - пишут в сети.

До этого мы сообщали, в Одесской области вновь зафиксировали новый антирекорд по темпам распространения китайской инфекции.

Так, по состоянию на утро 15 сентября на территории Одесского региона обнаружили еще 306 новых случаев заражения вирусом за сутки. И это самый большой показатель за всё время эпидемии. Об этом сообщили в Минздраве.

Всего в области с начала пандемии выявили 9993 случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки от осложнений скончались еще три жителя Одесчине, всего 152 пациента. Выздоровели за сутки 63 человека, всего — 2254. Еще 307 жителей Одесской области находятся под подозрением.

Ну что ребята. Приехала я в больницу номер 3, узнать про бабушку 82 года, которую звбрали утром по скорой с воспалением и все.. ни слуху. А тут вот что.. 17 машин очередь. Продолжаем считать, что у нас все ок. Gepostet von Katherine Nozhevnikova am Montag, 14. September 2020

Напомним, эпидемия не утихает на Одесчине: сколько новых жизней унесла зараза

Как сообщала Politeka, "Штрафы 170 тысяч": одесситов ждет расплата за массовые гуляния на День города

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