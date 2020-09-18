В Одессе неизвестные грозятся взорвать здание суда

Так, почти в полдень 18 сентября, в полицию поступило анонимное сообщение о минировании здания Приморского районного суда, который расположен на улице Балковской. Об этом сообщили пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net

На место происшествия в срочном порядке выдвинулись следственно-оперативная группа Портофранковского отделения полиции, взрывотехники, кинологи и работники службы по чрезвычайным ситуациям.

Всех людей эвакуировали из здания. Подробности будут позже.

Ранее мы сообщали, в Одесской области одна из школ проработала всего неделю с начала учебного года, а затем была закрыта на карантин из-за вспышки китайского вируса

Речь идет о школе в селе Великий Дальник.

В этом учебном заведении на COVID-19 заболели 15 педагогов и 36 детей.

После этого на дистанционное обучение отправили всю школу.

«С 9-го числа, в связи с большой заболеваемостью учителей и невозможностью осуществлять учебный процесс, так как мы работали в две смены по 22 минуты 30 секунд урок, поэтому мы вынуждены перейти на другую форму обучения, а именно – дистанционное форму обучения. Это Google Classroom, а также мы используем Zoom, – рассказала директор школы.

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