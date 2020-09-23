В рамках учений Rapid Trident-2020 бойцы ВСУ провели беспарашютное десантирование с американских конвертопланов

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Сообщается, что два конвертоплана из воздушно-тактической группы ССО ВСУ США в Европе, пролетели из Винницкой во Львовскую область и приняли на борт бойцов ВСУ.

Затем, над одим из полигонов в Одесской области спецназовцы двух стран десантировались беспарашютным способом.

"Десантировались из американских Osprey. Это очень непохоже на то, как проводить десантирование с вертолета, есть различия. Значит, надо тренироваться", – поделился впечатлениями лейтенант ВСУ Андрей.

Ранее посольство США в Украине пригласило украинцев понаблюдать за учениями "Объединенные усилия–2020".

"Вы когда-нибудь слышали о беспарашютном десантировании с помощью каната? Воспользуйтесь возможностью посмотреть на самолеты", – написали в диппредставительстве.

Politeka писала, что бойцы десантно-штурмовых войск Украины и Великобритании совместно выполняют задачи во время учений "Объединенные усилия - 2020" Согласно данным агентства Sky News, британские десантники уже и не помнят, когда было выполнено такое количество парашютного десантирования, как в ходе этих учений. Кроме того, были опубликованы впечатляющие фото из совместных учений, где заметно, как британские десантники высадились под Крымом.

Напомним, одесситов всполошила военная авиация НАТО над городом.

Как сообщала Politeka, новая разработка россиян в военной авиации обернулась позором.

Также Politeka писала, что Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.