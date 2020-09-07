Одесситов растревожили полёты американских и украинских истребителей над городом, пережитым они делятся в соцсетях
В небе над Украиной провели полет американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, на смену которым пришли самолеты британских военно-воздушных сил. Соотвествующее видео разместила пресс-служба Минобороны Украины. (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
Как сообщает
"Стратосферные крепости" взлетели с британской базы Фэйрфорд и вошли в воздушное пространство Украины со стороны Польши, а позже пролетели над Азовским морем.
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Нужно сказать, что B-52 стоят на вооружении американской армии с 1955 года. На дозвуковой скорости они могут летать на высоте до 15 километров и способны нести разные виды оружия, в том числе ядерное. Всего выпустили 102 такие машины.
Пользователи в сети активно обсуждают полеты военной авиации.
«Они летают и очень жутко, когда летит над домом»,
«Живу на 1 заставе, так от этих самолетов животные в доме разбегаются от страха. А иногда кажется, что война тьфу тьфу»,
«Американские были бомбардировщики, а наши сопровождали) Благодарим братьям за поддержку. Слава Украине!»,
«Летали очень низко. Думали крышу сорвет. Живу в Черноморске»,
«Пусть свои летают, чем враждебные»,
«Два самолёта взлетело, а топлива спишут, как на эскадру»,
«Над Одессой боевым самолетам делать нечего. А вот в аэропорту пусть приземляться. Летать нужно особенно молодым пилотам»,
«Они когда через Таирова к морю пролетают метров 150 над домами, такое звучание, что окна повылетают на*рен, жуткая фигня»,
«Скажите спасибо что наши летают, всё им не нравится, или может по красной звезде и серпе и молоте соскучились?», - высказались в сети.
Напомним, что военную авиацию подняли в небе над Одессой: кадры происходящего
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