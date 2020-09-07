Одесситов растревожили полёты американских и украинских истребителей над городом, пережитым они делятся в соцсетях

В небе над Украиной провели полет американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, на смену которым пришли самолеты британских военно-воздушных сил. Соотвествующее видео разместила пресс-служба Минобороны Украины. (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

Как сообщает "Думская" , бомбардировщики из США летали над Черным морем в сопровождении украинских истребителей Су-27 с одесского аэродрома.

"Стратосферные крепости" взлетели с британской базы Фэйрфорд и вошли в воздушное пространство Украины со стороны Польши, а позже пролетели над Азовским морем.

Нужно сказать, что B-52 стоят на вооружении американской армии с 1955 года. На дозвуковой скорости они могут летать на высоте до 15 километров и способны нести разные виды оружия, в том числе ядерное. Всего выпустили 102 такие машины.

Пользователи в сети активно обсуждают полеты военной авиации.

«Они летают и очень жутко, когда летит над домом»,

«Живу на 1 заставе, так от этих самолетов животные в доме разбегаются от страха. А иногда кажется, что война тьфу тьфу»,

«Американские были бомбардировщики, а наши сопровождали) Благодарим братьям за поддержку. Слава Украине!»,

«Летали очень низко. Думали крышу сорвет. Живу в Черноморске»,

«Пусть свои летают, чем враждебные»,

«Два самолёта взлетело, а топлива спишут, как на эскадру»,

«Над Одессой боевым самолетам делать нечего. А вот в аэропорту пусть приземляться. Летать нужно особенно молодым пилотам»,

«Они когда через Таирова к морю пролетают метров 150 над домами, такое звучание, что окна повылетают на*рен, жуткая фигня»,

«Скажите спасибо что наши летают, всё им не нравится, или может по красной звезде и серпе и молоте соскучились?», - высказались в сети.

B-52 US Air Force in Ukrainian sky 4 вересня 2020 року військові літаки ВПС США Boeіng B-52 увійшли в повітряний простір України. Американські стратегічні бомбардувальники супроводжують винищувачі бригад тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України Су-27 та МіГ-29. Вранці 4 вересня бомбардувальники вилетіли із авіабази Ферфорд у Великій Британії, пролетіли над територією Європи, де їх супроводжували винищувачі ВПС країн НАТО та ключових партнерів Альянсу. Українські військові льотчики зустріли В-52 на польському кордоні, здійснили супровід через територію України до узбережжя Азовського моря та в зворотному напрямку. Патрулювання має плановий характер для досягнення взаємосумісництва країн НАТО та партнерів. Ймовірно що така співпраця у сфері колективної безпеки продовжиться й надалі. Gepostet von Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces am Freitag, 4. September 2020

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