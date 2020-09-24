В морском порту Одесской области буксир врезался в судно с тоннами аммиака на борту

Происшествие случилось 22 сентября в порту Южный вблизи одесского припортового завода. Такую информацию обнародовало общественное движение Стоп коррупции в портах на страницах соцсетей, передает  Рoliteka.net.

Общественники обращают особое внимание, что во время столкновения на судне GAZ SERENITY находилось 15 тысяч тонн аммиака.

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"Вчера при отшвартовке судна GAZ SERENITY с ОПЗ буксир MIDAS, который принадлежит Аксон Шипинг, помял бок газовоза. А на борту судна –  15 тыс тонн аммиака", - говорится в публикации.

К счастью, утечки не произошло.

До этого мы сообщали, что в морском порту города Рени Одесской области десять работников заварились в нефтяном резервуаре и объявили голодовку. 

Как тогда рассказал один из протестующих, ему и восьми членам коллектива не оплатили работы по очистке резервуара от каменноугольной смолы. При этом люди два с половиной месяца трудились в опасных для здоровья условиях.

"Мы его очистили от каменно угольной смолы. Было 9 человек, ребята травились этими остатками продуктов, подорвали здоровье - но говорят, что денег нам платить не будут", - говорит рабочий.

По его словам, представитель компании сказал, что резервуар якобы не готов для приема дизтоплива и заплатил всего маленькую часть от обещанной суммы. На месте работала полиция.

После огласки в СМИ на предприятии оперативно выплатили рабочим всю сумму. Акцию благополучно завершили. 

Напомним, в порту забили тревогу из-за взрывоопасного груза, приняты меры: "Больше чем в Бейруте"

Как сообщала Politeka, украинка рассказала о пережитом во время взрыва в Бейруте.

Также Politeka писала, что мощный взрыв в столице разнес дома и машины, очень много жертв.