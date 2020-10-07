В Одессе люди выстроились в огромные очереди, чтобы сдать тест на коронавирус

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Одесса инфо".

Так, возле поликлиники собралось много людей, чтобы сдать анализ на коронавирус.

Речь идет о медицинском учреждении №6. При этом в большой очереди стоят разные люди: как те, кто пришел провериться на коронавирус, так и те, кто хочет сдать какой-то другой анализ. Все они находятся рядом друг с другом.

В толпе можно увидеть мужчин в военной форме, а также беременных женщин.

На опубликованном видео можно заметить, что дистанции никто не соблюдает. Маски у людей надеты неправильно - они закрывают только рот, а нос остается открытым.

"Огромные очереди в 6 поликлинике на сдачу анализов. Половина на COVID-19, половина на консультацию врачей. Пускают по пару человек в поликлинику, вот вам и "не надо толпиться, держите дистанцию", - написал автор видео под роликом.

Следует отметить, что Одесса сейчас находится в "желтой" карантинной зоне. В ней запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые оказывают "кризисные" услуги.

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