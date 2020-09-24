Одесская область вырвалась в лидеры по количеству жертв от китайского вируса за сутки

По состоянию на утро, 24 апреля на территории региона зафиксировано семь новых летальных случаев и теперь их насчитывается 174 с начала пандемии. Такие данные обнародовали в пресс-службе Одесской областной администрации, информирует Politeka.net

От осложнений, вызванных коварным вирусом скончались: один пациент в Одессе, четыре – в Измаиле, один - в Белгород-Днестровском районе, один – в Измаильском.

Новых случаев заболевания за сутки зафиксировано 179, а с начала пандемии - 12 308 человек.

Отмечается, что информации о случаях выздоровлений вчера в регионе нет.

Количество подозрений на COVID-19 также выросло на 179 (14094 с начала эпидемии).

В целом по сстране 188 106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3757 летальных, 83 458 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3 372 новых случая.

До этого мы писали, что все больше школ в Одессе сталкиваются с вирусной инфекцией из Китая. Так, уже стало известно, что в городе 19 классов ушли на самоизоляцию из-за того, что заражены педагоги. Об этом сообщила в ходе аппаратного совещания в мэрии директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

Она уточнила, речь идет об отдельных классах в разных школах Одессы. Целых школ, которые ушли на карантин, пока нет.

"На сегодняшний день есть несколько заболевших учителей. Родителям учеников тех классов, где есть заболевшие педагог или ребенок, оперативно сообщают о том, что необходимо уйти на самоизоляцию, и эти классы переводят на дистанционное обучение", – пояснила Буйневич.

Напомним, очаг китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.

Как сообщала Politeka, массовое увольнение учителей из школ началось в Одессе: власти сделали заявление.

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения.