Перемога "Перемозі Пальчевского" в Одессе, кажется, не светит. За месяц до местных выборов партии не преодолевает проходной барьер ни в городской, ни в областной советы. Как пишут Вести, молодой политической силе непросто тягаться с местными тяжеловесами вроде Труханова или ОПЗЖ, однако Пальчевский даже не попробовал. Напротив, сделал все наоборот: набрал в списки настолько токсичных персонажей, что называйся его партия хоть "слугой народа" — не помогло бы.

То ли Пальчевский изначально трезво оценивал свои шансы и подошел к формированию одесской команды формально, то ли выбирать ему было не из кого. Так или иначе к нему прибились все, от кого другие партии к своему счастью успели отмахнуться. По спискам Пальчевского в одесскую власть идут рейдеры, махровые коррупционеры времен Януковича и врачи, поддержавшие медреформу и Ульяну Супрун, ненавистную самим Пальчевским. "Во всем мире не нашлось лучше специалиста, чем эта похожая на Джона Леннона дама. Представьте себе Ульяну Супрун в министерстве здравоохранения США, если оно там есть", — говорил Пальчевский в феврале 2019 года.

Максим Болдин, кандидат в мэры

Чиновник эпохи регионалов и адвокат, скандально известный резонансными делами. Болдин был правой рукой экс-мэра Одессы Эдуарда Гурвица и начальником юрдепартамента Одесского горсовета. Ушел с должности с обвинениями по трем статьям Уголовного кодекса о хищениях и коррупции.

В 2011 году фигурировал в так называемом "деле Смоляра", когда городские чиновники за бесценок распродали 23 объекта коммунальной собственности, включая Центральный дворец бракосочетания. Болдин лично визировал решения, которые нанесли городу, по самым скромным оценкам, 37 млн грн ущерба.

Болдину предъявили обвинения по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение имущества по предварительному сговору в особо крупных размерах, ч. 1 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий) и ст. 367 УК (служебная халатность). Некоторое время он даже провел в СИЗО, однако ответственности избежал. Одесские СМИ тогда писали: помог тесть Джумбер Романадзе — бывший замглавы областного управления СБУ.

Попытки вернуться в политику Болдин предпринял уже при президенте Зеленском. Он даже был одним из кандидатов на пост Одесской ОДА, однако назначение сорвалось из-за возникшего общественного резонанса. Дело в том, что до этого Болдин засветился в попытках рейдерского захвата Одесского медуниверситета и был защитником Игоря Павловского, обвиняемого в организации убийства Катерины Гадзюк. Он не просто представлял интересы своего подзащитного в суде, но и помог тому выйти из СИЗО на свободу. Активисты инициативной группы "Хто замовив Катю Гандзюк" обвинили его в даче ложных показаний о якобы неудовлетворительном состоянии здоровья Павловского. "Мы знаем, что отождествлять адвоката с клиентом — не очень правильно. Но Болдин не просто "выполняет свою работу". Он врет ради свободы убийцы", — говорилось в заявлении активистов. Оказавшись на свободе Павловский первым делом отправился на футбольный матч, хотя, по словам Болдина в суде, находился едва ли не в предсмертном состоянии.

"Пролетев" мимо губернаторства, Болдин искал возможность стать депутатом, а лучше мэром. И нашел ее. Возглавил список "Перемоги Пальчевского" и заодно "подтянул" в него Владлену Дубинину.

Владлена Дубинина. №3 списка в горсовет

Владлену Дубинину и Болдина связывает крепкая дружба. Настолько крепкая, что Болдин помогал ей рейдерить Одесский медуниверситет в 2018-2019 годах и отдал в пользование свой внедорожник Volvo XC60 за 1,6 млн грн.

Дубинина работала заместителем министра здравоохранения в Кабмине Азарова, была в ТОП коррупционеров, по версии НАЗК, и очень хотела возглавить Одесский медин. Для этого заручилась поддержкой лично Ульяны Супрун. Однако коллектив выступил против, и началась почти 2-летняя война, в ходе которой университет захватывали титушки, "мочили" в судах и СМИ. Возглавить ОНМедУ было важно, хотя бы потому что ему принадлежит 12 корпусов на 10 гектарах бесценной прибрежной земли.

Войти через парадные двери самопровозглашенная ректор не смогла, сейчас пытается идти в обход — через горсовет. По данным Вестей, Дубинина вела переговоры сразу с несколькими партиями. В ЕС Порошенко отказали сразу — слишком много шороху Дубинина навела вокруг ОНМедУ. В "Слуге народа" сомнения отпали, когда список возглавил действующий министр здравоохранения Максим Степанов. В свое время он не поддержал ректорские амбиции Дубининой, за что был подвергнут шквалу критики со стороны самой Дубининой и ее вечного спутника Болдина.

Пристанищем стала "Перемога Пальчевского". Вместе с Дубининой по списку идут поддержавшие ее сотрудники ОНМедУ Катерина Дроздова и Наталья Кресюн.

Мандат депутата необходим Дубининой как минимум, чтобы отомстить ненавистному коллективу медуниверситета и прикрыть незаконный бизнес своего супруга Олега Лукьянчука в возглавляемом им областном онкодиспансере. Кстати, сам Лукьянчук тоже идет на выборы. Уже догадались, от какой партии?

Олег Лукьянчук. №12 списка в горсовет

Согласившись на кандидата Лукьянчука, Пальчевский совершил контрольный выстрел по перспективам своей партии в Одессе. Лукьянчук работает в онкологическом диспансере с 1986 года. Последние годы он бессменный главный врач. Одесский областной онкодиспансер одно из самых коррумпированных медучреждений страны. О коррупции тут уже особо и не говорят, настолько она стала обыденной.

Последний громкий скандал вокруг диспансера произошел в ноябре 2019 года, когда в интернете всплыли порнографические видео с участием пациенток гинекологического кабинета диспансера. В нем была установлена скрытая камера, отснятое продавали порносайтам. Лукьянчук тогда оправдывался, что ничего не знал, а съемки вели в частном (!) гинекологическом кабинете, который работает в государственном (!) диспансере. На фоне порноскандала факт незаконной аренды госимущества остался незамеченым. "Под его руководством медучреждение превратилось в бездонную коррупционную дыру. Коррупция, поборы с пациентов, издевательство и шантаж медсотрудников, махинации с лекарствами… Всего не перечислить", — писали Вести.

По информации одесского журналиста и активиста Антона Гуры, который исследует коррупцию в медучреждении, Лукьянчук наладил работу целой фармацевтической мафии. Схема такая: врач выписывает пациенту лекарства и отправляет за ними в аптеку (разумеется, при диспансере). Медикаменты вместе с чеком пациент должен передать старшей медсестре. Часть препаратов она оставляет на его лечение, а все остальное — возвращает по чеку в аптеку. "Выручка" делится: 20% заведующей аптеке, 80% — медсестре и откатам руководству. "Как можно на пациентах, которые на грани смерти, зарабатывать деньги? Лукьянчук, как ты еще живешь на этой земле?", — спрашивает Гура. Живет неплохо, даже в депутаты собирается. А то вдруг кто-то поинтересуется бизнесом, подстраховка тут не помешает.

Кроме названных в списке присутствуют помощники нотариуса, коллеги и подчиненные Болдина в адвокатском объединении "Ин-Траст", бизнесмены, сотрудники МВД, пенсионеры, ресторатор, четверо безработных. Дримтим Пальчевского одесситы восприняли прогнозируемо. Согласно соцопросу КМИС от 14 сентября, рейтинг кандидата в мэры Максима Болдина и партии "Перемога Пальчевского" на выборах в горсовет меньше статистической погрешности. Если выборы в местные советы не вершина амбиций Андрея Пальчевского, он должен как можно скорее пропустить свои списки через фильтр и отсеять из них людей, которые грозят сбить его политическую карьеру на самом взлете.