Эпидемия китайской инфекции продолжает наносить коварные удары

Так, стало известно о новой вспышке COVID-19, которую зафиксировали в морском порту «Южный». Там заразились порядка 23 сотрудников, передает Politeka.net

Как сообщила пресс-служба госпредприятия, все заболевшие находятся на самоизоляции под контролем медиков, а их коллегам делают ИФА-тесты и при необходимости - ПЦР.

Кроме этого проведен анализ контактных лиц, которые также сдали ПЦР. Остальные пока работают в обычном режиме, хотя на предприятии и введены усиленные меры безопасности.

«На предприятии много карантинных мер - дезинфицируются автобусы два раза в день, отключены лифты, каждый час протираются все ручки и поручни – сообщили в пресс-службе.

Нужно отметить, что 6 октября, скончалась одна из сотрудниц порта "Южный", у которой был диагностирован COVID-19. Ей шел 58-й год.

По состоянию на утро, 8 октября, на территории Одесской области зарегисторировано 367 новых случая заражения вирусом. За прошедшие сутки 3 человека скончались, сообщили в СНБО.

Общее количество заболевших за время эпидемии достигло 15704 жителей, 239 человек умерли, 2561 выздоровели, 12904 болеют, у 17482 подозревают китайский вирус.

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