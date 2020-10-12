Каникулы для одесских школьников, по всей видимости, начнутся раньше положенного срока

Как передает Politeka.net, об этом сообщил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

В последние дни в Украине фиксируют новые антирекорды по заболевшим китайской инфекцией.

Катастрофическая ситуация с эпидемией и больными заставляет политиков принимать неожиданные решения.

В частности, в министерстве образования подумывают отправить всех учеников на досрочные канику.

Шкарлет сказал, что он в месте с коллегами приняли решение уже в понедельник 12 октября разослать рекомендательные письма относительно каникул. Письмо будет отправлено всем без исключения учебным заведениям общего среднего образования.

Кроме того, заведениям профобразования, профессионального предвысшего и высшего образования будут рекомендовать с 15 октября до 15 ноября перейти на дистанционную форму обучения с обязательным выездом студентов из общежитий.

Детские сады при этом продолжат работать в обычном режиме.

Напомним, что по состоянию на 12 октября в Одессе и области было выявлено еще 165 новых случая заражения вирусом. Эти данные обнародованы на сайте РНБО.

Так, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в Одесской области уже 16770. Всего погибли от инфекции 250 человек, преодолели болезнь 2670 пациентов, и 13685 болеют на данный момент. Также известно, что у 18223 подозревают китайский вирус.

Напомним, что тысячи школьников перевели на дистанционку на Одесчине.

Как сообщала Politeka, украинцам объявили об усилении карантина, кого это коснется.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.