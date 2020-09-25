В Одесской области всё больше школ и классов уходят на карантин в связи со стремительным ростом заболеваемости среди детей

По состоянию на 24 сентября на территории Одесского региона в учебных заведения китайским вирусом заразились 209 человек, из них 91 школьник и 122 педагогов. Такую информацию в ходе брифинга озвучил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, передает Politeka.net

По его словам, всего на самоизоляцию в регионе ушло 1 598 человек из 55 классов, из которых 1 476 учеников и 131 работник.

При этом в самой Одессе вирус диагностировали у 32 ученика и 15 сотрудников, а на самоизоляцию ушли 810 учеников в 21 классе.

На данный момент на территори Одесчины на дистанционном обучении находятся 16 школ – в Подольском, Березовском, Беляевском, Болградском, Измаильском, Лиманском и Раздельнянском районах.

Как отметил одесский губернатор Максим Куцый, сейчас в области нет «красных» карантинных зон, а это значит, что почти 12 тысяч учеников Болградском, Измаильском и Беляевском районах пошли в школу.

До этого мы сообщали, что ухудшение эпидемиологической ситуации в Одесской области стало поводом к закрытию еще одной школы.

Так, стало известно, что с 24 сентября килийская школа № 5 прекратила свою работу у в связи со стремительным ростом заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщил на страницах соцсетей мэр Килии Павел Бойченко.

По его словам, вирус выявили у 31 % учащихся школы, в связи с чем дальнейшая её работа является невозможной, и заведение уходит на карантин.

Напомним, очаг китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.

Как сообщала Politeka, массовое увольнение учителей из школ началось в Одессе: власти сделали заявление.

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения.