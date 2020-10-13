В одном из учебных заведений Николаева возник скандал из-за отказа родителей сдавать средства в фонд класса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию в соцсети.

Так, Олег Четков рассказал, что руководство школы №56 в Николаеве затравило его в групповом чате Viber за то, что он отказался сбрасывать деньги на "фонды и подарки".

Мужчина говорит, что объяснил администрации, что он имеет полное право не сдавать деньги на различные "фонды и подарки". На его просьбу опубликовать отчет о предыдущих расходах дирекция школы ответила оскорблениями.

"Пошли насмешки, переходы на личность и прочие неприятные высказывания в мой адрес в общем чате Viber. Что я один не сдаю деньги, всегда всем недоволен, а остальные 29 человек типа со всем соглашаются. Хоть я вижу в переписках только тех самых 5-7 человек, другие молчат", - написал он.

Также мужчина прикрепил скриншоты разговора, подчеркнув, что дирекция школы "унизила и кому-то захотелось послать его на ... "прямым текстом".

Администрация школы заявила, что ребенок мужчины останется без угощения на празднике, а также призвала забрать дочь из школы.

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