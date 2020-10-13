Стали відомі нові подробиці мовного скандалу в одній зі шкіл Одеси
Вчительку з малювання, яка накричала на дитину через те, що школярка відповіла їй українською мовою, а також забула альбом звільнили за статтею. Про це заявила директор міського департаменту освіти Олена Буйневич, передає Politeka.net
Аудіозапис розмови, яку оприлюднили в групі "Батьки SOS" викликала широкий резонанс у суспільстві.
У Департаменті освіти поведінку вчительки назвали аморальною і зазначили, що таким людям немає місця в шкільному середовищі.
"Я була шокована, коли почула запис. Така поведінка є несумісною з посадою вчителя. Якщо з'єднати його зі змістом сказаного, то рішення директора про звільнення педагога по 41-й статті, за вчинення аморального вчинку, який несумісний з функцією виховання, я підтримую і вважаю, що це абсолютно правильно», — розповіла чиновниця.
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Інші батьки також обурилися, вони прийшли в сказ від того, що діється в українських школах. Люди відзначили, що непогано було б, щоб слідом за вчителькою також звільнили директора школи.
«Звільняти треба і директора, і його заступників. Це не могло бути випадковим зривом-це явно звична для неї поведінка, і все вийшло назовні тільки тому, що хтось додумався включити запис. Директор або ідіот, або прекрасно знав все про цю вчительку. В обох випадках він не має права обіймати цю посаду»,
"Директора гімназії б слід за вчителькою відправити. За кадрову роботу хтось теж повинен відповідати",
"Мізків немає у цього "педагога", не адекватна жінка, я в жаху..",
"По-моєму тут взагалі проблема не в мові, а в тому безмежному Тоні вчительки, яким вона почала спілкування з дитиною. Деякі вчителі думають, що можуть принижувати дитину, кричати, як би виховувати. Насправді саме такі ламають психіку дітей і створюють їм комплекси. Дуже шкода дівчинку. Послухала запис і розумінню, що це ніяка не провокація. Дівчинка щиро засмучена", - висловилися в мережі.
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