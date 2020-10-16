Буллинг в школе - не редкость для Украины

В Херсоне из-за буллинга в школе родители были вынуждены обратиться к правоохранителям

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

Так, полицейские составили админпротокол на родителей, чей ребенок совершил буллинг в отношении одноклассника.

По данным правоохранителей, факт буллинга был выявлен в школе Херсона. Между учениками второго класса возник спор, в результате которого один из мальчиков ударил другого в челюсть. На родителей ребенка полицейские составили административный протокол по факту буллинга.

В полицию пришлось обратиться матери пострадавшего мальчика. Она рассказала, что ребенка ударил в челюсть одноклассник. Женщину волновало, что мальчики учатся только во втором классе, а одноклассники уже бросаются друг на друга с кулаками. Женщина пообщалась с родителями обидчика своего сына, но результата не было - мальчик и в дальнейшем оскорблял 8-летнего одноклассника. После этого жительница Херсона уже должна была обратиться к правоохранителям.

"Полиция наведалась в школу, где факт буллинга нашел свое подтверждение. С обидчиком и его родителями полицейские провели профилактическую беседу. На родителей мальчика ювенальный полицейский составил админпротокол по ст. 173-4 "Буллинг (травля) участника образовательного процесса" Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщили в полиции.

Напомним, "аморальный поступок": в Одессе наказали учительницу, устроившую буллинг девочке за украинский язык.

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