В Одессе на смену теплой погоде придут дожди и похолодание
С новым прогнозом погоды на выходные жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka
По их данным, вечером в Одессе возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Днем пойдет дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
Облачно с прояснениями. Утром и днем дождь.
Ветер южный, во второй половине дня западный, 9-14 метров в секунду, местами порывы будут достигать до 15-24 метров в секунду.
Температура ночью 15-17 °С, днем 19-21 °С.
Русская Кардашьян в бесстыжем купальнике показала райский вид: "Кошечка и красавица"
Киркоров после драк с Басковым эмоционально высказал все, что думает: "Я считаю тебя..."
Фреймут жестко осадили в сети за выходку на «Танцях з зірками», кадры позора: «Хуже базарной бабы»
«Беременная Настя, поздравляем»: Каменских не смогла скрыть округлившийся животик
По Одесской области прогнозируется облачность с прояснениями. Дождь, местами гроза. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, во второй половине дня западный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью 12-17 °С, днем 17-22 °С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
В воскресенье, 18 октября, в Одессе будет наблюдаться переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.
Ночью температура существенно упадет до 7-12 °С, днем потеплее 13-18 °С.
Напомним, что погода испортится окончательно: где дожди и грозы ударят по украинцам с новой силой, точный прогноз.
Как сообщала Politeka, в Одессе пришел май в середине осени: кадры аномалии.
Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума": "Раз в десять лет...".