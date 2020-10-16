В Одессе на смену теплой погоде придут дожди и похолодание

С новым прогнозом погоды на выходные жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka

По их данным, вечером в Одессе возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Днем пойдет дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть.

Облачно с прояснениями. Утром и днем ​​дождь.

Ветер южный, во второй половине дня западный, 9-14 метров в секунду, местами порывы будут достигать до 15-24 метров в секунду.

Температура ночью 15-17 °С, днем ​​19-21 °С.

По Одесской области прогнозируется облачность с прояснениями. Дождь, местами гроза. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, во второй половине дня западный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью 12-17 °С, днем ​​17-22 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

В воскресенье, 18 октября, в Одессе будет наблюдаться переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Ночью температура существенно упадет до 7-12 °С, днем потеплее ​​13-18 °С.

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