Одесситы продолжают наблюдать, как среди осени снова цветут деревья

Изменения климата, а также необычно теплая осень привели к тому, что в Одессе по второму кругу распустились каштаны. Необычное явление в растительном мире можно понаблюдать на улице Розумовская угол Косвенная. Об этом сообщил одессит Игорь Ерошкин на страницах соцсетей и показал фотографии, передает Politeka.net

На кадрах можно увидеть, как вместе с цветами распускаются молодые зеленые листья.

«Каштан не понял в чем дело и расцвел. 10 октября 2020», - прокомментировал одессит.

Пользователи в соцсетях отметили, что подобное явление наблюдается в последние годы из-за мягкого климата и повышения среднесуточной температуры осенью и зимой. В Одесском регионе осенью цветут так же сирень, акация и др. непривычные для этого времени года, растения. Согласно народным приметам, если деревья цветут второй раз, то осень будет долгой и теплой.

Ранее мы сообщали, что новая напасть атаковала воды Одесского залива.

Так, на выходных одесситы наблюдали очередное нашествие медуз-корнеротов. Их было настолько много, что в воде практически не осталось свободного места и она стала напоминать кисель.

Обратим внимание, что медузы-корнероты (Rhizostoma pulmo), являются самым крупным видом медуз в Черном и Средиземном море, достигающие диаметром полуметра и массой до 10 килограммов.

Эти морские обитатели достаточно опасны для человека, так как больно жалятся и оставляют на теле сильные ожоги.