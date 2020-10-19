Погода напомнит жителям Одессы, что на календаре уже вторая половина осени, и пора бы задуматься о том, что скоро наступит зима.

На прошлой неделе циклон остудил воздушные массы, а это значит, что в городе и области существенно похолодает, однако, как отметили метеорологи, осадков на новой неделе ожидать не стоит, будет преобладать сухая и ясная погода.

С новым прогнозом погоды одесситов ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net



В понедельник, 19 октября, день, как и утро будет в Одессе облачным, а вечер обещает ясную погоду. Без осадков. Температура утром +8+9 градусов, днем до +15.

Во вторник, 20 октября, облачный день и пасмурный вечер придут в Одессе на смену ясному утру. Без осадков, температура ночью опуститься до +7 градусов, днем столбики термометров покажут +14+15.

В среду и четверг, 21 и 22 октября, небо будет укрыто тучами, ветер слабый, переменных направлений, температура ночью +10 +11 градусов, днем существенно потеплеет и составит +19 градусов.

В пятницу, 23 октября, в Одессе на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков. Температура воздуха ночью+10, днем +20. Влажность 89%.

На выходных в Одессе потеплеет. Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Одессе будет пасмурной до самого вечера. Без осадков. Ночью температура +13 градусов, днем воздух прогреется до +21.

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