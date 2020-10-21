Городские больницы Одесчины отказались принимать 68-летнюю медсестру из-за отсутствия мест

Вскоре женщина умерла. Об этом написала глава местного благотворительного фонда "Корпорация монстров" Катерина Ножевникова на своей странице в Facebook.

При этом она добавила, что в Одессе на сегодняшний день сложился настоящий "коронавирусный апокалипсис", заявила она.

"Медсестру, 38 лет проработавшую в больнице Подольска, в тяжелейшем состоянии несколько дней назад транспортировали в частную клинику. Родственники взяли кредит, чтобы спасть маму. Нашли меня и умоляли помочь вывести ее в государственную больницу, потому что деньги заканчивались, а взять больше было неоткуда. Каждый день счет увеличивался. Вчера полдня пытались договориться с другими больницами, чтобы они приняли пациентку. Реанимации переполнены", – уточнила она.

Место для больной женщины нашли в Черноморской областной опорной больнице, поскольку городские медучреждения Одессы взять ее отказались.

Параллельно волонтеры "вытаскивали из Подольска дочь пациентки, у которой было уже 40% поражения легких и состояние резко ухудшилось".

Утром Ножевниковой позвонил сын медсестры, которую направили в Подольск, чтобы узнать о состоянии матери.

"Я позвонила главврачу. Потом сидела минут 20 и не знала, как снова взять телефон. Ваша мама умерла. Простите...", – написала волонтер.

"Вышла на улицу. Закурила. Жизнь бьет ключом. Мимо приезжает транспорт. В масках считанные единицы. О дистанции просто молчу. Мы не выдержим новый карантин. Эти меры – единственное, что у нас осталось. Как достучатся до них? Как объяснить, что все это уже тут. Это очень страшно... Что мы будем терять стариков один за другим. И не только стариков, потому что система, к сожалению, уже не выдержала происходящего. Это уже мой 11 пациент, которого не удалось спасти и родственникам которого мне приходится об этом сообщать... В одесской области сегодня зафиксирован рекорд – 614 заболевших. В стране 6719... Одесса. Хроники апокалипсиса", – написала волонтер.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.