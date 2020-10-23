Стало известно, какая погода ждет Одессу во время долгожданных выходных

С новым прогнозом на 24 и 25 октября жителей ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Согласно данным, в субботу будет довольно пасмурная погода, а в воскресенье не исключается вероятность дождя, однако температура воздуха будет достаточно теплой.

В субботу ясной погодой одесситов этот день не порадует - тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура 9-11 °С тепла, днем ​​19-21 °С.

По Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11 °С тепла, днем ​​17-22 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

В воскресенье весь день в Одессе будет облачным. Возможен дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14 градусов тепла, днем ​​15-20 градусов.

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Как сообщил вице-мэр Дмитрий Жеман, отопительный сезон в Одессе начнется с 26 октября.

«Все котельные находятся в полной готовности. Мы находимся в начале отопительного сезона. Он начнется 26 октября ", - отрапортовал Жеман.

В тоже время одесский голова Геннадий Труханов добавил, что температурный режим позволял перенести отопительный сезон.

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