Появилась информация, что студентов киваловского вуза – Юридическая академия принуждали к голосованию в Одессе
Об этом сообщили в гражданской сети «
Сперва, в телеграм-каналах сообщили, что на избирательном участке, который находится в помещении общежития №3 Национального университета "Одесская юридическая академия" по Фонтанской дороге, 71, проверяют, проголосовали студенты-избиратели.
Далее наблюдатель пообщался с избирателем, который подтвердил, что представители учебного заведения действительно проверяли факт явки студентов на избирательный участок.
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В полиции также прокомментировали инцидент и рассказали, что им поступило обращение одного из наблюдателей о том, что у избирательного участка сразу после голосования избиратели по очереди садятся к припаркованной машины и письменно фиксируют какие-то данные.
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Напомним, что 25 октября в Одессе прошли местные выборы и стали известны первые результаты.
Мэр Геннадий Труханов набрал 34,4% голосов.
В два раза меньше голосов собрал Николай Скорик ("Опозиційна платформа – За життя") - 17,93%.
На третьем месте с практически одинаковыми результатами оказались Олег Филимоно ("Слуга народа") - 13,75% и Петр Обухов ("Європейська солідарність") - 12,52%.
Остальные кандидаты не набрали и шести процентов.
При этом в Одессе будет второй тур выборов, так как Труханов не набрал более 50% голосов.
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