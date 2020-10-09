В период антирекордов такое скопление людей, никого не смущает

В разгар эпидемии ректор Юридической академии Сергей Кивалов согнал сотни студентов на открытие церковно-приходской школы

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

В пятницу, 9 октября, на улице Акадимической не протолкнуться. Дело в том, что сегодня проходит открытие частной церковно-приходской школы, которая изначально должна была быть обычной, но с христианским уклоном.

По словам очевидцев, на церемонию привели большое количество студентов киваловских вузов — государственной Юракадемии и частного МГУ. Они стоят под школой еще с 8:30. Как минимум двум из них стало плохо, потерявших сознание увезли на скорой.

Большое количество людей собралось несмотря на то, что в городе свирепствует китайский вирус, а мест в городских больницах критически не хватает. При этом как видно на кадрах, что масок никто не одевает, а также не соблюдает социальную дистанцию.

Напомним, что в Одесской области за последние сутки выявили рекордное количество инфицированных китайским вирусом.

Так, по состоянию на утро, 9 октября, в регионе зафиксировано 403 новых случая заражения. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 16107 человек. За прошедшие сутки от осложнений, вызванных вирусом скончались 2 пациента. Всего летальных случаев в области – 241. Вылечить от COVID-19 удалось 2561 инфицированных. Болеют на данный момент 13305.

ректор Одесской Юрки Кивалов о коронавирусе не слышал Gepostet von Саша Юрченко am Freitag, 9. Oktober 2020

Напомним, что вспышку китайской инфекции зафиксировали в одесском порту: известно о жертвах

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