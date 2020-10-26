В день голосования на избирательных участках в Одесской области полиция зафиксировала 338 нарушений

Как передает Politeka.net, такие данные в ходе брифинга озвучил одесский губернатор Максим Куцый.

Основными нарушениями, по словам председателя ОГА, были голосование не по месту прописки, сообщения о заминировании участков, мелкое хулиганство, доставка граждан группами к месту голосования.

«Имели место попытки подкупа избирателей. Представители разных политсил предлагали по тысяче гривен за голос. Полиция также задержала организаторов фальсификаций, сейчас идут следственные действия», - рассказал Куцый.

Также стало известно, что четырем членам избирательных комиссий стало плохо, им вызывали «скорую», одного госпитализировали с гипертоническим кризом.

«Была зафиксирована активность молодых людей, которые якобы хотели высказать гражданскую позицию и приходили группами на избирательные участки, пытаясь затягивать процесс оформления и регистрации избирателей», - отметил губернатор Одесчины.

В тоже время, по данным ЦИК, на местных выборах в Одесской области 25 октября проголосовали 617 298 избирателей. Это 35,46% от общего числа избирателей.

Отметим, в целом в Украине проголосовали 36,88% избирателей.

Напомним, что сотни студентов согнали, как массовку в Одессе, видео: "люди теряют сознание"

Как сообщала Politeka, жесткие штрафы в день выборов, украинцам озвучили суммы и важное требование: "Если человек придет без..."

Также Politeka писала, местные выборы проходят со скандалами, что творится на участках: «За каждый голос обещали по…»