Во вторник, 27 октября в Одессе синоптики обещают дождь, а по области туман и сильный ветер

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Согласно данным метеорологов, в Одессе пасмурная погода во второй половине дня уступит свои позиции, но уже к вечеру небо опять затянется облаками. Ночной сильный дождь утром должен ослабнуть. В середине дня осадков не предвидится, а ближе к вечеру мелкий дождь возобновится.

Ветер юго-восточный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью 13-15 градусов, днем столбики термометров будут оставаться на уровне +17...+19 градуса.

По Одесской области о будет сохраняться пасмурная погода

Ночью местами дождь, днем ​​без существенных осадков.

Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 9-14 метров секунду.

Температура ночью 10-15 градусов, днем ​​+15+20 градусов.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Ранее мы сообщали, что жители Украины ощутят на себе настоящую осеннюю погоду уже в ноябре.

Как сообщают синоптики ресурса Gismeteo, в ноябре на большей территории Украины будет пасмурно и дождливо, а температура воздуха, как дневная так и ночная, будет постепенно снижаться все больше и больше.

Кроме того, о приближении зимы напомнят первые морозы и снег, местами мокрый.

Напомним, что погода испортится окончательно: где дожди и грозы ударят по украинцам с новой силой, точный прогноз.

Как сообщала Politeka, в Одессе пришел май в середине осени: кадры аномалии.

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума": "Раз в десять лет...".