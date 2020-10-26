Во вторник, 27 октября в Одессе синоптики обещают дождь, а по области туман и сильный ветер
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Согласно данным метеорологов, в Одессе пасмурная погода во второй половине дня уступит свои позиции, но уже к вечеру небо опять затянется облаками. Ночной сильный дождь утром должен ослабнуть. В середине дня осадков не предвидится, а ближе к вечеру мелкий дождь возобновится.
Ветер юго-восточный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью 13-15 градусов, днем столбики термометров будут оставаться на уровне +17...+19 градуса.
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По Одесской области о будет сохраняться пасмурная погода
Ночью местами дождь, днем без существенных осадков.
Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 метров секунду.
Температура ночью 10-15 градусов, днем +15+20 градусов.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Ранее мы сообщали, что жители Украины ощутят на себе настоящую осеннюю погоду уже в ноябре.
Как сообщают синоптики ресурса Gismeteo, в ноябре на большей территории Украины будет пасмурно и дождливо, а температура воздуха, как дневная так и ночная, будет постепенно снижаться все больше и больше.
Кроме того, о приближении зимы напомнят первые морозы и снег, местами мокрый.
Напомним, что погода испортится окончательно: где дожди и грозы ударят по украинцам с новой силой, точный прогноз.
Как сообщала Politeka, в Одессе пришел май в середине осени: кадры аномалии.
Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума": "Раз в десять лет...".