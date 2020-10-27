В Одесской области во время выборов произошел неприятный инцидент - мужчина ударил женщину с такой силой, что та упала на пол
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.
Так, в Измаиле Одесской области мужчина пенсионного возраста схватил женщину за шею и бросил на пол.
Все произошло во время голосования на одном из избирательных участков. Примечательно, что в это время женщина общалась с полицейскими, и это случилось на глазах у правоохранителей.
"В Измаиле дед едва не угробил подругу, когда узнал, что она голосует не за Януковича", - говорится в подписи к видео.
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Когда женщина поднялась на ноги, мужчина продолжил ее выталкивать, и они все вместе с полицией вышли за дверь.
Ранее сообщалось, что в день голосования на избирательных участках в Одесской области полиция зафиксировала 338 нарушений. Основными нарушениями, по словам председателя ОГА, были голосование не по месту прописки, сообщение о заминировании участков, мелкое хулиганство, доставка граждан группами к месту голосования. Также стало известно, что четырем членам избирательных комиссий стало плохо, им вызвали "скорую".
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