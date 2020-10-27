В Одессе членам избирательных комиссий приходится ночевать на лестнице, потому что уже второй день они не могут сдать протоколы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт "Одесская жизнь".
Так, в Одессе второй день подряд члены участковых избирательных комиссий не могут сдать протоколы в городской территориальный избирком и образуют огромные очереди. Многим из членов избиркомов пришлось ночевать прямо на лестнице "новой мэрии", охраняя бюллетени.
Сообщается, что в день выборов, 25 октября, в здании "новой мэрии" собрались члены избиркомов с 364 избирательных участков, которые должны сдать свои протоколы. Тем временем за сутки териториальный избирком принял только 35 участковых протоколов по подсчету голосов на выборах в облсовет и 33 протокола с выборов в райсовет. Около 10 участковых комиссий направили на исправление ошибок и составление уточненного протокола. Также двум комиссиям сказали провести повторный подсчет голосов.
Людей "загнали" в коридор, где даже при открытых окнах практически нечем дышать.
Кое-кому родственники приносили складные стулья, раскладушки и карематы. Люди спят и едят прямо в коридорах.
Людей "загнали" в коридор, где даже при открытых окнах практически нечем дышать.
Кое-кому родственники приносили складные стулья, раскладушки и карематы. Люди спят и едят прямо в коридорах.
Одесситы рассказали, что в здании нет даже ни одной скамейки, поэтому люди разных возрастов лежали где придется.
По состоянию на 27 октября в здании все еще толпятся члены участковых комиссий. Многие из них даже не ходили домой и ночевали прямо на лестнице. По словам людей, они вымотаны, сонные и голодные. Процедура приема протоколов и бюллетеней тянется очень долго.
По состоянию на 27 октября в здании все еще толпятся члены участковых комиссий. Многие из них даже не ходили домой и ночевали прямо на лестнице. По словам людей, они вымотаны, сонные и голодные. Процедура приема протоколов и бюллетеней тянется очень долго.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
"Бери чемоданы, билеты тебе купим": Усика гонят прочь из Украины, боксер резко ответил
Не хуже Асмус и Брежневой: как выглядят первые жены Харламова, Меладзе и Баскова, редкие фото
Пышногрудая «невеста» Харламова поразила интимными подробностями: «По утрам он подолгу…»
В Сети обсуждают настоящую маму детей Аллы Пугачевой и Галкина: "Симпатичная женщина!"
Напомним, что сотни студентов согнали, как массовку в Одессе, видео: "люди теряют сознание" .
Как сообщала Politeka, жесткие штрафы в день выборов, украинцам озвучили суммы и важное требование: "если человек придет без...".
Также Politeka писала, что местные выборы проходят со скандалами, что творится на участках: "за каждый голос обещали по...".