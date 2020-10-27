Сообщается, что в день выборов, 25 октября, в здании "новой мэрии" собрались члены избиркомов с 364 избирательных участков, которые должны сдать свои протоколы. Тем временем за сутки териториальный избирком принял только 35 участковых протоколов по подсчету голосов на выборах в облсовет и 33 протокола с выборов в райсовет. Около 10 участковых комиссий направили на исправление ошибок и составление уточненного протокола. Также двум комиссиям сказали провести повторный подсчет голосов.



Людей "загнали" в коридор, где даже при открытых окнах практически нечем дышать.



Кое-кому родственники приносили складные стулья, раскладушки и карематы. Люди спят и едят прямо в коридорах.

Одесситы рассказали, что в здании нет даже ни одной скамейки, поэтому люди разных возрастов лежали где придется.



По состоянию на 27 октября в здании все еще толпятся члены участковых комиссий. Многие из них даже не ходили домой и ночевали прямо на лестнице. По словам людей, они вымотаны, сонные и голодные. Процедура приема протоколов и бюллетеней тянется очень долго.