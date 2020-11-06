Перестало биться сердце известного одесского сатирика Михаила Жванецкого
Об этом сообщает Telegram-канал НеМалахов.
Артист скончался в возрасте 86 лет.
Ранее Жванецкому диагностировали рак предстательной железы и месяц назад он принял решение уйти со цены.
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