За последние сутки китайский вирус унес жизни 17 человек в Одесском регионе

Согласно статистике, которую предоставляет Система мониторинга распространения эпидемии вируса, сайта СНБО, на Одесчине за сутки зарегистрировано 663 новых случая заражения. Общее число инфицированных перевалили за отметку в 30 тысяч и составило 30704, передает Politeka.net

За вчерашний день, к сожалению, недуг лишил жизни 17 пациентов. Общее количество смертей - 454.

Выздоровели 7672 жителей Одесской области, 22578 болеют, у 32483 подозревают коронавирус.

По Украине всего зафиксировано 500 865 случаев заражения. За сутки больных прибавилось на 11 057 человек. Скончались 9 145, за сутки +198. Выздоровели 227 694 украинцев.

Напомним, 11 ноября Кабмин принял решение отменить зональное деление страны и ввести тотальный карантин - теперь все регионы входят в одну зону - "оранжевую". Соотвественно, и ограничения по всей стране действуют, как для этой зоны.

В частности, запрещены массовые мероприятия с участием более 20 человек, проведение дискотек, работа после 22 часов до 7 часов кафе и ресторанов, плановая госпитализация в больницы.

При этом перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах разрешены, но только в количестве мест для сидения.

Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт.

Ранее Politeka писала, что карантин по новым правилам, в Минздраве готовятся ввести строгие ограничения: для лиц старше 60 лет..."