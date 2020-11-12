Не успел в Одессе начаться отопительный сезон, как появилась информация об отключении тепла в жилых домах, школах и детских садиках
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу одесского горсовета.
В частности, в связи с проведением ремонтных работ 12 ноября с 9:00 до 20:00 будет временно прекращено централизованное теплоснабжение.
Подача тепла будет ограничена в домах по адресам:
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— ул. Небесной сотни, 3, 3а, 3/2, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23;
— ул. Ак. Королева1, 1а, 2, 3, 5/1, 5/2 (колледж), 6, 8, 10, 14;
— ул. Инглези 1, 2, 3, 3/1, 3/3, 3а, 5, 6а;
— ул. Люстдорфская дор. 140а.
Объекты социальной инфраструктуры:
— п-т Небесной сотни, 11а — музыкальная школа №4;
— п-т Небесной сотни, 17 — д / сад №211;
— ул. Ак. Королева, 12 — школа №63;
— ул. Инглези, 1а — д / сад №222.
До этого мы сообщали, что в одной из одесских многоэтажек на поселке Таирово после включения отопления прорвало трубу и затопило квартиры.
Инцидент произошел в жилом доме по адресу улица Левитана, 101. Из-за аварии там затопило сразу несколько этажей. У людей в квартирах залило все горячей водой. Она стекала просто с потолка и по стенам. В результате испорчены мебель и техника.
По словам жительницы одной из квартир, помещение затопило буквально за считанные минуты.
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