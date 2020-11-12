В Одессе мужчина нашел опасный способ, как обходить карантинные запреты в общественном транспорте

Быстрый рост количества заболевших, а также жертв китайского вируса в Одессе стал поводом к тому, что пассажиров в транспорте можно перевозить только в масках и на сидячих местах.

Однако один одессит нашел простой способ, как заходить в трамвай, минуя огромную очередь. Соответствующее видео разместили очевидцы в телеграм-канале «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

Так, на кадрах видно, как мужчина с пакетом умостился на прицепном устройстве трамвая. Нужно отметить, что такой способ поездки достаточно опасный, так как человек может упасть и травмироваться.

«До чего довел карантин людей», - говорит автор короткого видео.

До этого мы сообщали, что на Одесчине за сутки зарегистрировано 663 новых случая заражения. Общее число инфицированных перевалило за отметку в 30 тысяч и составило 30704.

За вчерашний день, к сожалению, недуг лишил жизни 17 пациентов. Общее количество смертей - 454.

Выздоровели 7672 жителей Одесской области, 22578 болеют, у 32483 подозревают коронавирус.

По Украине всего зафиксировано 500 865 случаев заражения. За сутки больных прибавилось на 11 057 человек. Скончались 9 145, за сутки +198. Выздоровели 227 694 украинцев.

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