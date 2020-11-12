Карантин выходного дня не будет действовать в Одессе, несмотря на решение Кабмина

Такое заявление сделали в пресс-службе мэрии, передает Politeka.net

Так, стало известно, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отказалась утверждать дополнительные ограничения, введенные вчера украинским правительством.

«На сегодняшний день город Одесса продолжает находится в «оранжевой» зоне. Никаких дополнительных ограничительных мер городская комиссия ТЭБ и ЧС не принимала. Поэтому на территории города продолжают действовать ограничения «оранжевой» зоны, принятые городской комиссией ТЭБ от 15 октября. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима в общественном транспорте, общественных местах и соблюдении социальной дистанции между людьми», — заявил секретарь штаба Александр Тиховский.

До этого мы писали, что одесситам сообщили, когда зараженный китайской инфекцией наиболее опасен для окружающих.

По мнению доктора Комаровского, примерно два дня необходимо времени, чтобы максимально распространить COVID-19.

«Как оказалось, люди максимально заразны 2 дня до того, как почувствуют себя больными. Максимальное выделение вируса в окружающую среду это примерно двое суток, до появления первых симптомов болезни», - говорит Комаровский.

Это означает, по словам доктора, что человек, который распространяет вирус, на вид фактически здоров. А когда у зараженного появляется кашель и другие признаки заболевания, количество вируса, который он выделяет, резко уменьшается.

На Одесчине за сутки зарегистрировано 663 новых случая заражения. Общее число инфицированных перевалило за отметку в 30 тысяч и составило 30704.

За вчерашний день, к сожалению, недуг лишил жизни 17 пациентов. Общее количество смертей - 454.

Выздоровели 7672 жителей Одесской области, 22578 болеют, у 32483 подозревают коронавирус.

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