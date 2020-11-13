Касается не всех

В связи с местными выборами большинство школьников в Одессе снова перейдут на дистанционное обучение

Об этом заявила глава департамента образования и науки Елена Буйневич у себя в Фейсбуке, передает Politeka.net

Так, в пятницу, 13 ноября и понедельник, 16 ноября, не будут работать те школы, где располагаются избирательные участки.

По словам чиновницы, избежать организации избирательных участков в школах не получится, поэтому большинству школьников придется остаться дома и учиться онлайн.

После выборов на всех участках будет проведена дезинфекция, которая поможет обезопасить детей от возможного заражения Covid-19. А уже во вторник, 17 ноября, все школы начнут работать в обычном режиме.

До этого мы сообщали, что карантин выходного дня не будет действовать в Одессе, несмотря на решение Кабмина.

Такое заявление сделали в пресс-службе мэрии.

Так, стало известно, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отказалась утверждать дополнительные ограничения, введенные украинским правительством.

«На сегодняшний день город Одесса продолжает находится в «оранжевой» зоне. Никаких дополнительных ограничительных мер городская комиссия ТЭБ и ЧС не принимала. Поэтому на территории города продолжают действовать ограничения «оранжевой» зоны, принятые городской комиссией ТЭБ от 15 октября. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима в общественном транспорте, общественных местах и соблюдении социальной дистанции между людьми», — заявил секретарь штаба Александр Тиховский.

Напомним, карантин выходного дня в Одессе, что будет с транспортом: "запрещено..."

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