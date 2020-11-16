Синоптики сообщили, что в Одессе и области пойдет моросящий дождь
Об этом передает Politeka.net со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Если верить прогнозу метеорологов, то во вторник, 17 ноября в Одессе облачная погода продержится весь день. Вечером ожидается мелкий дождь.
Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.
Температура ночью опуститься до +3+5 градусов, днем незначительно потеплеет +7+9.
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По Одесской области, кроме пасмурной и мрачной погоды синоптики прогнозируют туман.
Днем местами небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.
Температура ночью 0-5°С тепла, на юге до 8°С, днем 7-12°С, на севере до 2°С тепла.
На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500 м.
До этого мы сообщали, что снежная погода уже порадовала некоторые области Украины.
Об этом украинцы сами рассказали в социальных сетях.
Так, с 14 ноября некоторые украинские регионы начало засыпать снегом и больше всех повезло жителям Харьковской, Сумской и Луганской областей.
Насладиться снегом смогли жители Харькова, где к вечеру воскресенья его выпало достаточно, и даже чувствовалось предновогоднее настроение. Некоторые деревья даже не успели сбросить листву, и снег нкрыл желтые и красные листья.
Напомним, что атмосферный фронт нагрянет в Одессу, пора доставать пуховики: "заморозки , шторм и ..."
Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.
Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".