Синоптики сообщили, что в Одессе и области пойдет моросящий дождь

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Если верить прогнозу метеорологов, то во вторник, 17 ноября в Одессе облачная погода продержится весь день. Вечером ожидается мелкий дождь.

Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью опуститься до +3+5 градусов, днем незначительно потеплеет +7+9.

По Одесской области, кроме пасмурной и мрачной погоды синоптики прогнозируют туман.

Днем местами небольшой дождь.



Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью 0-5°С тепла, на юге до 8°С, днем ​​7-12°С, на севере до 2°С тепла.

На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500 м.

До этого мы сообщали, что снежная погода уже порадовала некоторые области Украины.

Об этом украинцы сами рассказали в социальных сетях.

Так, с 14 ноября некоторые украинские регионы начало засыпать снегом и больше всех повезло жителям Харьковской, Сумской и Луганской областей.

Насладиться снегом смогли жители Харькова, где к вечеру воскресенья его выпало достаточно, и даже чувствовалось предновогоднее настроение. Некоторые деревья даже не успели сбросить листву, и снег нкрыл желтые и красные листья.

Напомним, что атмосферный фронт нагрянет в Одессу, пора доставать пуховики: "заморозки , шторм и ..."

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".