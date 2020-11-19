Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся штрафы для украинцев на карантине
Теперь украинцы за пребывание в общественных зданиях и в общественном транспорте во время карантина без надетых маски или респиратора, закрывающей нос и рот, будут платить от 170 до 255 грн.
Также сообщается, что протокол на нарушителей будут составлять сразу на месте.
Украинцы уже активно обсуждают такое нововведение в сети:
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"А кто будет штрафовать мне интересно? За этим никто не смотрит, в маске, без маски или где она там висит только говорят", "И не оказывать помощь в больницах тем кто не соблюдает карантина", "Это правильно, потому быдла без масок развелось очень много", Кто будет контролировать и штрафовать? Где найдут сколько полицейских, чтобы контролировать каждую маршрутку, каждый вагон поезда, метро и тд", - писали украинцы в сети.
Отметим, что подобные ограничения действуют во многих странах Европы.
Также мы сообщали, что в Украине начнут действовать «приоритетные часы» для пенсионеров, во время которых им будет проще делать покупки в магазинах.
Новые правила будут действовать с 10:00 до 12:00 ежедневно во время карантина.
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