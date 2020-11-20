Трехлетнюю девочку забрали от горе-матери в Херсоне

Первыми начали бить тревогу соседи, которые часто видели неухоженную, грязную и голодную малышку, передает «Херсон Типичный».

Живущие рядом люди неоднократно жаловались на женщину, которая совершенно игнорировала обязанности по уходу за дочкой. Она ее не кормила, не купала и не занималась ее развитием. Кроме того, она почти всегда была либо пьяна, либо в наркотическом угаре.

Когда сотрудники ювенальной превенции пришли к женщине, 40-летняя мать начала вести себя неадекватно. Сначала она не хотела открывать двери, а затем, когда полиция таки убедила ее пустить их в жилье, та разразилась отборной бранью и бросилась на визитеров, сильно перепугав ребенка.

На шум в квартире обратили внимание соседи, которые написали об инциенте в соцсетях:

«У мамы-наркоманки отбирают трехлетнюю девочку. Я соседка и не уверена, что этот ребенок жив».

Когда праравоохранители увидели, в каком состоянии мать, они решили немедленно изъять ребенка, которому в таких обстоятельствах грозила серьезная опасность. Девочку отправили в больницу.

Когда медработники поговорили с ней, то были в шоке. Она не помнила, когда ела в последний раз.

В отношении матери полиция собирается составить админпротокол по статье 184 «Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» КУпАП.

Что касается дальнейшей судьбы ребенка, то она будет решаться, исходя из целесообразности дальнейшего ее проживания вместе с матерью.

Напомним, под Одессой учительница решила "избавиться" от ребенка с тяжелой травмой.

Как сообщала Politeka, потерявшуюся в Киеве бабушку отказались забирать домой.

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