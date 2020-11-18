Под Одессой учащийся 6 класса Холодно-Балковской школы сломал ногу во время игры в футбол, но вместо оказания первой помощи учительница приказала вынести ребенка за территорию школы

Как сообщает УСИ, дети играли в футбол после уроков в ожидании школьного автобуса. 11-летний Даниил поскользнулся и упал, а бежавший сзади старшекласник упал на мальчика сверху и сломал ему ногу.

То, что ученик отсутствует, заметили уже на полпути. А когда автобус приехал в школу, сопровождавшая детей учительница решила не помогать и вызывать скорую, а приказала ученикам старших классов вынести ребенка за территорию школы. В последствии скорую помощь ребенку пришлось вызывать уже родителям.

При этом, по словам матери пострадавшего, старшие дети просто тянули ее мальчика за подмышки. А на вопрос «Что вы делаете?» учительница ответила: «А что я должна сделать?»

Мальчик был доставлен в Детскую областную больницу. Медики диагностировали перелом левой ноги со смещением. В данный момент нога школьника держится на вытяжке. Если кости встанут на место, ногу загипсуют, а если нет – придется делать операцию.

После инцидента учительница временно отстранена от работы, однако увольнять ее не собираются. По словам директора школы, в тот момент педагог «похоже, растерялась».

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