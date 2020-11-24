В общественном транспорте Одессы снова перевозят пассажиров только на сидячих местах

Из-за этого на остановках в час пик образовались огромные очереди. Соответствующие фотографии обнародовали очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net

Пассажиры рассказали, что очередь двигалась очень медленно, нужно было выстоять не менее получаса, чтобы попасть в транспорт. Кто-то из водителей едет только с сидячими пассажирами, кто-то на свой страх и риск впускает в салон всех.

«В маршрутке 232 с поселка Котовского в город, водитель не берет стоячих. Последний человек сел на Папашоне, и дальше он больше не останавливался. На маски не обращает внимания, половина без масок, а вот стоячих не берет. Проехали уже Молодую Гвардию, люди машут, а он мимо проезжает», - рассказал одессит.

Аналогичная ситуация наблюдается в трамваях и троллейбусах. с маршрутками примерно такая же.

Сегодня водители маршруток заявили, что перевозка пассажиров по законным требованиям карантина просто невозможна и вызывает транспортный коллапс.

Также маршрутчики обратили внимание на непосильные штрафы за перевозку стоячих пассажиров в размере 17000 гривен.

Они призывают власти Одессы, для стабилизации пассажирских перевозок разобраться в данной ситуации и найти компромисс между перевозчиками и патрульной полицией.

«В случае игнорирования наших требований , мы будем вынуждены поставить автобусы по гаражам и не выезжать на линию, да бы не получить штраф ,в размере 17000гр», - заявили водители транспорта.

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