Местные жители обратили внимание на очень плохое состояние маршрутки, которая курсирует по Одессе

Так, в городе замечена 232-я маршрутка, которую выпустили на маршрут в разбитом состоянии, а некоторые ее части попросту заклеили клеенкой. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале «Одесса INFO», передает Politeka.net

«Что по целостности 232 маршрутки🚌?Не понятно , как такой транспорт выпустили на совершение рейсов..😏», - говорится в публикации.

Некоторые предполагают, что автобус, по всей видимости, находился в резерве и его поставили на маршрут из-за транспортного коллапса.

До этого иы сообщали, что в общественном транспорте Одессы снова перевозят пассажиров только на сидячих местах.

Из-за этого на остановках в час пик образовались огромные очереди.

Пассажиры рассказали, что очередь двигалась очень медленно, нужно было выстоять не менее получаса, чтобы попасть в транспорт. Кто-то из водителей едет только с сидячими пассажирами, кто-то на свой страх и риск впускает в салон всех.

Аналогичная ситуация наблюдается в трамваях и троллейбусах.

«В маршрутке 232 с поселка Котовского в город, водитель не берет стоячих. Последний человек сел на Папашоне, и дальше он больше не останавливался. На маски не обращает внимания, половина без масок, а вот стоячих не берет. Проехали уже Молодую Гвардию, люди машут, а он мимо проезжает», - рассказал одессит.

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