В Украине официально введут усиленный карантин
Как передает Politeka.net, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 9 декабря.
Так, с 8 по 24 января будет запрещена работа:
- Учебных заведений, кроме садов и спецзаведений
- Кафе, ресторанов, баров, общепитов в аэропортах. Исключения - еда на вынос и доставка.
- ТРЦ, развлекательных заведений, учреждений культуры, кинотеатров
- Салонов красоты (исключения - по предварительной записи), фитнес-залов, спортзалов, бассейнов
- Рынков
- Массовые мероприятия, кроме официальных спортивных
Что будет работать:
- Транспорт
- Продуктовые магазины
- Аптеки и ветаптеки
- СТО и заправки без общепитов
- Банки и почта
- Историко-культурные заповедники
- Компании по производству кино, клипов и т.п. при условии ограничения к месту съемки посторонних лиц.
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Отметим, что за прошедшие сутки, 8 декабря, в Украине подтвердили 12 585 новых случаев заражения вирусом. При этом выздоровели почти на 2 тысячи человек больше. Всего с начала пандемии в стране заразились уже 845 343 человек, умерли - 14 204, выздоровели - 451 118.
Также мы сообщали, что эпидемиолог Андрей Александрин выразил уверенность в том, что эпидемия в Украине все таки пойдет на спад и не это должен повлиять важный фактор.
"Если наше государство подготовится и осенью 2021 года у нас начнется широкомасштабная вакцинальная кампания, то к июню 2022 года мы можем вернуться к нормальной жизни", - отметил медик.
Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.
Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.
Также Politeka писала, что вирус в Украине все чаще поражает детей, названы последние жертвы.