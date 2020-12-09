В Украине официально введут усиленный карантин



Как передает Politeka.net, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 9 декабря.

Так, с 8 по 24 января будет запрещена работа:

Учебных заведений, кроме садов и спецзаведений

Кафе, ресторанов, баров, общепитов в аэропортах. Исключения - еда на вынос и доставка.

ТРЦ, развлекательных заведений, учреждений культуры, кинотеатров

Салонов красоты (исключения - по предварительной записи), фитнес-залов, спортзалов, бассейнов

Рынков

Массовые мероприятия, кроме официальных спортивных

Что будет работать:

Транспорт

Продуктовые магазины

Аптеки и ветаптеки

СТО и заправки без общепитов

Банки и почта

Историко-культурные заповедники

Компании по производству кино, клипов и т.п. при условии ограничения к месту съемки посторонних лиц.





Отметим, что за прошедшие сутки, 8 декабря, в Украине подтвердили 12 585 новых случаев заражения вирусом. При этом выздоровели почти на 2 тысячи человек больше. Всего с начала пандемии в стране заразились уже 845 343 человек, умерли - 14 204, выздоровели - 451 118.





Также мы сообщали, что эпидемиолог Андрей Александрин выразил уверенность в том, что эпидемия в Украине все таки пойдет на спад и не это должен повлиять важный фактор.

"Если наше государство подготовится и осенью 2021 года у нас начнется широкомасштабная вакцинальная кампания, то к июню 2022 года мы можем вернуться к нормальной жизни", - отметил медик.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус в Украине все чаще поражает детей, названы последние жертвы.







