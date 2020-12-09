В Украине официально введут усиленный карантин

Как передает Politeka.net, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 9 декабря.

Так, с 8 по 24 января будет запрещена работа:

  • Учебных заведений, кроме садов и спецзаведений
  • Кафе, ресторанов, баров, общепитов в аэропортах. Исключения - еда на вынос и доставка.
  • ТРЦ, развлекательных заведений, учреждений культуры, кинотеатров
  • Салонов красоты (исключения - по предварительной записи), фитнес-залов, спортзалов, бассейнов
  • Рынков
  • Массовые мероприятия, кроме официальных спортивных

украинцы, карантин, локдаун

Что будет работать:

  • Транспорт
  • Продуктовые магазины
  • Аптеки и ветаптеки
  • СТО и заправки без общепитов
  • Банки и почта
  • Историко-культурные заповедники
  • Компании по производству кино, клипов и т.п. при условии ограничения к месту съемки посторонних лиц.

Кабмин, онкобольные, больница, Шмыгаль

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Отметим, что за прошедшие сутки, 8 декабря, в Украине подтвердили 12 585 новых случаев заражения вирусом. При этом выздоровели почти на 2 тысячи человек больше. Всего с начала пандемии в стране заразились уже 845 343 человек, умерли - 14 204, выздоровели - 451 118.

Также мы сообщали, что эпидемиолог Андрей Александрин выразил уверенность в том, что эпидемия в Украине все таки пойдет на спад и не это должен повлиять важный фактор.

"Если наше государство подготовится и осенью 2021 года у нас начнется широкомасштабная вакцинальная кампания, то к июню 2022 года мы можем вернуться к нормальной жизни", - отметил медик.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус в Украине все чаще поражает детей, названы последние жертвы.