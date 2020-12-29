В Запорожье местная жительница вырастила дома редкое дерево

В частности, Татьяна Кузьму вырастила дома редкое банановое дерево. На днях оно дало плоды — необычные цветные бананы.

Об этом владелица зимнего сада рассказала в соцсети Facebook.

Женщина сообщила, что, несмотря на то, что за окном зима, в ее саду плодоносят цитрусовые деревья и расцветают цветы.

Накануне нового года у Татьяны Кузьмук дало плоды редкое банановое дерево — банан велутина (бархатный). Растение не очень распространена в Украине, высота дерева достигает максимум 1,5 — 2 м. Плоды по вкусу как обычный банан, но гораздо меньшего размера и имеют внутри семена.

Пользователи сети были восхищены зимним садом Татьяны и оставили ей множество хвалебных комплиментов:

"Сколько красотищи! В жарких странах цитрусовые деревья на Рождество украшают, вместо ёлок. Пора и нам приучаться...", "Скоро так будем праздновать", "Здорово!", " Какой у вас красивый сад", "Хочется бананы купить. И ананасы. Не хочу из верхушки, долго очень", "Конечно, что в таком раю, созданном собственными руками, зимы нет".

Напомним, украинцев предупредили об опасных погодным аномалиях уже этим летом, «готовьтесь к…».

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