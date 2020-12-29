Украинка намерена провести расследование смерти своего отца в больнице

Как передает Politeka.net, об этом говорится в сюжете журналиста "33 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



На Винничине умер мужчина, который 10 дней находился в больнице без подачи кислорода.

Его дочь в случившемся винит медиков.

"Я понимаю, что отца не вернешь! Но люди не должны умирать в больницах из-за отсутствия кислорода в тот час, когда нам отчитываются "все харашо..." Поэтому я решила рассказать, как все было и почему в больнице царит равнодушие. Потому что отец зашел в больницу своими ногами, а его отдуда вынесли уже в гробу", - поделилась Марта.

По ее словам, баллон с кислородом медики достали лишь тогда, когда мужчина был при смерти.

"Когда мы подняли крик, то сразу нашелся баллон кислорода ... Получается он был в них, но его для кого-то держали? Мы больше 60000 гривен потратили на лечение отца, но те 10:00 без кислорода 16-го ноября сделали свое черное дело. Он прожил еще 3 недели", - поделилась женщина.

Отметим, что по состоянию на утро, 29 декабря, всего за время пандемии в Украине подтверждено 1 037 362 случая заражения, выздоровели - 681 835 человек, летальных случаев - 18 081.

Ранее в МОЗ сообщили, что украинцы могут вернуться к привычной жизни в апреле 2021, хотя некоторые ограничения все же будут еще действовать.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.







