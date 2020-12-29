Мужчина в Днепре поймал огромного сома
Как передает Politeka.net, о трофейной рыбалке рассказал Александр Громадский на своей страничке в Facebook.
"Первый зимний трофей и первый ответ по обновке", - сообщил любитель подводной охоты в подписи к посту.
Как оказалось, трофейный сом весил аж 18 килограммов.
Украинцы в сети восхитились уловом Александра, и традиционно пожелали ему ни хвоста, ни чешуи.
"Санёк, с такими темпами как ты рыбачишь в р. Днепре, скоро крупняк весь выловишь. Удивляй нас своими трофеями, желаю удачи", "Да большая рыба..Она в Чернобыле выросла и по Днепру вниз спустилась. Красивая, но кушать без проверки дозиметром опасно", - писали в комментариях под постом.
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Стоит отметить, что это не первый раз, когда днепрянин удивил крупным уловом.
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