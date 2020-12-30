Для начала проведения вакцинации от коронавируса в Украине все готово

Сейчас страна ожидает подписания необходимых договоров о получении вакцины с потенциальными компаниями в ближайшее время.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал на брифинге, который состоялся 30 декабря.

Он объяснил, что прививать украинцев будут непосредственно в регионах. Но крайне важно, по его словам, чтобы этот процесс был быстрым и не повлиял на другие программы вакцинации.

Максим Степанов добавил, что для вакцинации украинского населения будет привлечено дополнительное количество медицинских работников и обустроены специальные пункты прививок.

Министр здравоохранения также анонсировал подписание важных договоров на поставку вакцины с компаниями-производителями на территорию Украины.

"Украина готова к проведению вакцинации по всем этапам, независимо от вида вакцины, которую мы получим. Думаю, что вскоре мы уже сообщим о подписании непосредственно договоров с компаниями производителями, с которыми мы ведем переговоры более 4 месяцев. Основная вещь, на которой мы настаиваем — это сроки поставки, для нас очень важно как можно быстрее получить эти вакцины", — заявил Степанов.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.