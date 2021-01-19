Стало известно о том, как в Одессе собираются придерживаются закона о государственном языке

С субботы, 16 января, в нашей стране вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий, в соответствии со статьей 30, обслуживание в сфере торговли или каких-либо услуг, исключительно на украинском языке.

Это значит, что в кафе и ресторане, в банке, на рынке и даже в библиотеке к клиенту должны будут обращаться на государственном языке.

Журналисты походили вокруг знаменитого рынка Привоз, чтобы узнать мнение простых жителей города, пишет издание Страна.

Как рассказала одна женщина, не называя своего имени, если украинский язык будут навязывать, то это приведет в разъединению страны.

"Мы живем в Украине, значит сфера обслуживания должна быть на украинском языке. Но я думаю, что не все одесситы примут это однозначно, в том числе и я. Например, я родилась в Беларуси, украинского языка совершенно не знаю, но работаю, и вся документация у нас идет на украинском. То есть я владею, понимаю, но говорить на нем не готова", - говорит она.

Ее поддерживает муж: «Я люблю Украину, но разрешите мне говорить на русском».

Что касается перевода Привоза на украинский язык, то в это не верят, объясняя тем, что все в Одессе к этому несерьезно относятся. Жители предполагают, что только приезжие будут говорить на ломанном украинском языке, как и раньше. Потому что Одесса никогда не была украиноязычной.

"Считаю, это несправедливо. Изменения должны быть постепенными. Не так сразу. Не все знают украинский язык хорошо. На Привозе этого не получится сделать. Кто занимается продажей на рынке? В основном молдаване и азербайджанцы. Что заставлять их на украинском говорить? Украинцев здесь маловато. Но на других базарах - может быть", - заявляет одессит.

Напомним, что магазин в Одессе оказался в эпицентре языкового скандала: "Для тех, кто не понимает"

Как сообщала Politeka, охранник сцепился с депутатшей в магазине Одессы: "Чего это вы тут на украинском разговариваете?"

Также Politeka писала, что "Одесса - многоязычный город": жителей города возмутил громкий скандал с пенсионеркой в трамвае