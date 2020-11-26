В Одессе ведутся споры и конфликты вокруг очередного языкового скандала в общественном транспорте

Об этом пишет Politeka.net

Так, по сети гуляет видео, сделанное в одесском трамвае № 5. По предварительным данным, пассажирка-пенсионеркадостаточно эмоционально требовала от кондуктора, чтобы к ней обращались на государственном языке. Из-за этого на нее набросились другие пассажиры трамвая.

Один мужчина угрожал выбросить женщину из транспорта, другой обещал "посадить ее на баланду", заявив, что "он и есть полиция".

"Закрой рот! Уезжай во Львов или Тернополь и там свисти. Я тебе сейчас устрою не кацапский. Устрою тебя на 14 зону. И будешь там баланду есть. Я сам полицейский. Ты меня доведешь, падло", – кричал мужчина.

Одесситы в социальных сетях тоже достаточно эмоционально отреагировали на языковой скандал в трамвае.

«Воспитания не хватило обоим сторонам конфликта, якщо пассажир вимогае рiдної мову, то треба було якось вiдповiсти, но эту пенсионерку уже в городском транспорте хорошо знают и она могла так попросить, что и вызвало скандал. Но нападать на пожилого человека это просто недопустимо, на каком бы языке он не говорил»,

«Старухе нехер делать ,сиди дома, а то из за таких и на работу добраться нельзя вовремя. Села и катается ,а пешком походить вредно? Язык ее не устраивает, проклинает! Все вернётся бумерангом!»,

«Утром из-за таких бабуль на работу не попасть. Места сидячие занимают, а люди на работу не могут вовремя приехать. Езжайте позже, так нет, нужно именно когда час пик»,

«Одесса -это многоязычный город и не рассказывайте сказки»,

«Полный бред, конфликт произошел не из за языка, а из за того что она себя вела пахабно, давно пора отменить все льготы, и доплачивать на проезд к пенсии, по гривен 200 в месяц будет достаточно», - высказались в сети.

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