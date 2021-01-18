В Одессе доставка еврейской кухни "У Машковичей" оказалась в эпицентре языкового скандала

С 16 января этого года в Украине вступил в силу закон, который обязывает сферу обслуживания перейти на государственный язык в общении с клиентами.

Заведение «У Машковичей» сделала это своеобразно.

На странице в соцсетях этого заведения появилась реклама о доставке хинкали, в которой украинский текст написали русскими буквами.

Люди посчитали это оскорблением над языком и заявили, что больше не станут заказывать еду в данной доставке.

В тоже время одесские патриоты пришли в бешенство от того, как исковеркали украинский язык и забросали заведение угрозами.

К примеру, отметился известный одесский активист Сергей Стерненко.

«Посмотрим, как вы поработаете после локдауна. Издевательства над языком вам так просто не пройдут, был у меня такой сон»,- написал он.

Бывшая замгубернатора Одесской области, а ныне известный блогер Зоя Казанжи написала: «Через некоторое время расскажете нам, как идет ваш бизнес. Тогда посмеемся вместе».

Одесситы заявили, что объявляют бойкот заведению «Артель у Машковичей», отказываясь его посещать.

Однако так думают не все. Нашлись и такие, кто воспринял шутку авторов поста и отнеслись к ситуации с юмором.

"Это адаптивный тест для тех, кто не понимает и не умеет читать по украински", - предположили в комментариях.

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